Киев, 11 июня 2020, 11:01 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский иногда присылает президенту Украины Владимиру Зеленскому SMS-сообщения на разные темы. Об этом заявил сам глава государства 10 июня в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что у Коломойского холерический темперамент. Бизнесмен давно владеет многими предприятиями на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что с его предшественником Петром Порошенко нельзя ни о чём договариваться. Об этом Зеленскому говорили многие люди, ранее имевшие дело с Порошенко.
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