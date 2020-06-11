Киев, , 11:01 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский иногда присылает президенту Украины Владимиру Зеленскому SMS-сообщения на разные темы. Об этом заявил сам глава государства 10 июня в интервью изданию «Украинская правда».

«Он мне может написать смску: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «нужно что-то сделать с тарифами». Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим…», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что у Коломойского холерический темперамент. Бизнесмен давно владеет многими предприятиями на Украине.

«У нас бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, одно без другого не могут жить. Причём, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что с его предшественником Петром Порошенко нельзя ни о чём договариваться. Об этом Зеленскому говорили многие люди, ранее имевшие дело с Порошенко.

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