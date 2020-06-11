Тамбов, , 10:55 — REGNUM Тамбовская областная дума приняла решение о назначении выборов губернатора региона на 13 сентября 2020 года, единый день голосования. Решение было принято 11 июня на внеочередном заседании облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы. Заседание состоялось в режиме конференц-связи.

В соответствии с федеральным законодательством, постановление о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

«Постановлением областной Думы выборы высшего должностного лица области назначены на 13 сентября. За постановление единогласно проголосовали все депутаты, принимавшие участие в заседании. Постановление вступит в силу после официального опубликования», — сообщили в пресс-службе.

Александр Никитин был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015 года, до этого занимал пост председателя облдумы. 13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области с результатом 85,47% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Никитина баллотироваться на второй срок стало известно 2 июня, об этом он сообщил в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент выразил поддержку Александру Никитину. Также кандидатуру Никитина на выдвижение ранее поддержал президиум генсовета партии «Единая Россия».