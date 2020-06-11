Варшава, , 10:56 — REGNUM На пост президента Польши претендует на будущих выборах главы государства, которые состоятся 28 июня, 10 человек. Об этом 10 июня сообщает польская Государственная избирательная комиссия (PKW).

Также сообщается, что ночью 10 июня закончился срок подачи документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты страны, и всего были поданы документы от 14 претендентов.

При этом четверым из них в регистрации отказали, и основной причиной отказа является отсутствие нужного для выдвижения числа подписей польских избирателей (100 тысяч), что является обязательным условием участия в выборах.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время уже зарегистрированы избирательные комитеты от действующего главы государства и кандидата от правящей партии «Право и справедливость» Анджея Дуды; Владислава Косиняк-Камыша (Польская крестьянская партия); Роберта Бедроня (объединение левых сил); Шимона Холовни (независимый кандидат); Кшиштофа Босака (объединение националистов и евроскептиков «Конфедерация»); Станислава Жултека («Конгресс новых правых»); Марека Якубяка («Федерация для Польской Республики»); Мирослава Пиотровского («Движение Настоящая Европа») и Павла Танайно (беспартийный кандидат).

Помимо этого, указывается, что на данный момент на рассмотрении находится регистрация избиркома кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, при этом в штабе кандидата рассказали, что собрали необходимое число подписей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июня глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Польше тяжелым кризисом в случае проигрыша на президентских выборах в стране нынешнего главы государства Анджея Дуды.