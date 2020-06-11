Уфа, , 10:54 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров предложил кандидатуру нового главы Чишминского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на встрече с активом этого муниципального образования глава региона попросил депутатов Совета Чишминского района рассмотреть кандидатуру Ришата Мансурова на пост нового главы района.

По его словам, уроженец Чишминского района начальник 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы республиканского ГУ МЧС РФ Ришат Мансуров за годы службы проявил себя грамотным руководителем и накопил большой опыт работы, поэтому он сможет эффективно трудиться на благо района.

Отмечается, что Радий Хабиров вручил возглавлявшему Чишминский район с 2004 года Флюру Уразметову благодарность за многолетний и добросовестный труд. При этом он отметил, что его опыт будет востребован в структуре государственного управления республики.

По словам главы Башкирии, в настоящий момент экономика района находится в хорошем состоянии. Здесь провели модернизацию почти всех крупных предприятий. Кроме этого в муниципалитете активно развивалась социальная сфера. Поэтому Флюру Уразметову есть чем гордиться.

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