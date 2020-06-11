Сеул, , 10:50 — REGNUM Представители пяти стран-участниц объединения МИКТА провели видеоконференцию, в рамках которой обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча состоялась по инициативе страны-председателя объединения Южной Кореи.

В рамках онлайн-встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в мире, а также меры и усилия правительств каждой страны в борьбе с коронавирусом. Также представители пяти стран подчеркнули необходимость тесного сотрудничества с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией, и поддержки уязвимых стран.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.