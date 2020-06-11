Киев, 11 июня 2020, 10:48 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко до сих пор считает себя президентом страны, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский 10 июня в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, Порошенко с самого начала президентства Зеленского искал с ним встречи.
Он напомнил, что в ходе избирательной кампании Порошенко и его окружение распространяли ложь на тему того, что Зеленский якобы употребляет наркотики.
По словам Зеленского, из-за деятельности Порошенко представители международного сообщества первое время воспринимали его как врага. В то же время Порошенко предлагал свою «помощь»:
По его словам, основной ошибкой Порошенко является то, что он до сих пор считает себя президентом Украины, единственным, кто сделал для страны что-то хорошее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Виктор Небоженко предположил, что Зеленский завидует умению Порошенко одновременно воровать и управлять страной.
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