Киев, , 10:48 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко до сих пор считает себя президентом страны, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский 10 июня в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, Порошенко с самого начала президентства Зеленского искал с ним встречи.

«Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю», — отметил президент Украины.

Он напомнил, что в ходе избирательной кампании Порошенко и его окружение распространяли ложь на тему того, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

По словам Зеленского, из-за деятельности Порошенко представители международного сообщества первое время воспринимали его как врага. В то же время Порошенко предлагал свою «помощь»:

"Он много раз хотел со мной встретиться, говорил, мы можем найти взаимопонимание, какую-то помощь на международной арене», — добавил Зеленский.

По его словам, основной ошибкой Порошенко является то, что он до сих пор считает себя президентом Украины, единственным, кто сделал для страны что-то хорошее.

«С ним нельзя договариваться — это говорят как его бывшие друзья, так и его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Виктор Небоженко предположил, что Зеленский завидует умению Порошенко одновременно воровать и управлять страной.

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