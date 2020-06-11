Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) отдан под суд за распространении недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Романову вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за фейки. Ему грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Также у него могут отобрать устройство, с помощью которого было совершено правонарушение.

Дело будет рассматривать мировой судья участка №3 Верхней Пышмы Александра Белошейкина. Заседание назначено на 23 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в проповедях Сергия нашли признаки экстремизма. Ему было запрещено проповедовать и покидать скит без получения письменного благословения митрополита Кирилла.

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