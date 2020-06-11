Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Экс-министр юстиции США Лоретта Линч окажет помощь в проведении проверки, которая позволит выявить насколько правильно действовали сотрудники полиции в ходе протестных акций, прокатившихся по США после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом 11 июня сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

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Барри Фридмен будут выполнять функции советников в моем разбирательстве с полицией Нью-Йорка», — написала Джеймс в своем «Бывший генпрокурор США Лоретта Линч и директор — основатель проекта в Университете штата Нью-Йоркбудут выполнять функции советников в моем разбирательстве с полицией Нью-Йорка», — написала Джеймс в своем Twitter

Она отметила, что «их поддержка придаст должный размах разбирательству».

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Напомним, провести проверку действий стражей порядка потребовал губернатор штата Эндрю Куомо. На это генеральному прокурору он отвел 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста, быстро переросшие в беспорядки, начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жестокого обращения со стороны стража порядка во время задержания. Фигурантами по этому делу проходят четверо полицейских.

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