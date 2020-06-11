Нката-Бей, , 10:27 — REGNUM Бывший президент Малави Джойс Банда на предвыборном митинге заявила, что в стране нет случаев заражения коронавирусом, обвинив действующее правительство в «подделке» данных. Об этом передает частный новостной портал Malawi24.

«Поэтому мы требуем, чтобы все средства, которые Малави получила для борьбы с COVID-19, были переданы законным владельцам и использованы для проектов развития», — заявила Банда, обращаясь к сторонникам в городе Нката-Бей.

Три месяца назад она обвинила правительство в сокрытии реального количества случаев заражения коронавирусом.

Политики проводят предвыборные кампании перед повторными президентскими выборами, которые состоятся 23 июня, после того, как переизбрание президента Питера Мутарики в прошлом году было аннулировано судами страны.

Массовые политические митинги «бросили вызов» таким мерам профилактики коронавируса, как социальное дистанцирование и ношение масок для лица, отмечают репортеры. Недавно проведенный опрос показал, что 81% малавийцев не боятся коронавируса и больше озабочены голодом.

Напомним, в Малави к настоящему времени было подтверждено 455 случаев заражения коронавирусом.

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