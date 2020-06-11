Новосибирск, , 10:19 — REGNUM В Новосибирской области летние веранды ресторанов могут открыть уже на следующей неделе. Снятие ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, будет зависеть от количества заразившихся. При этом торговые центры откроют в последнюю очередь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Веранды при ресторанах, кафе входят в так называемый второй этап Роспотребнадзора, — цитируют «Новосибирские новости» Травникова. — Мы прогнозируем, что, если мы темпы развития заболеваемости на этой неделе удержим такие, какие есть, то мы к этому этапу подойдём к началу следующей недели».

Уточняется, что в ближайшее работу могут возобновить непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. Также подготовлено решение о возобновлении работы музеев.