Киев, 11 июня 2020, 10:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу офиса президента Андрея Богдана из-за негативных изменений его личности. Об этом Зеленский заявил 10 июня в интервью изданию «Украинская правда».
Президент Украины отдал должное профессионализму Богдана, отметив, что увидел негативные изменения чиновника, которые сам Богдан не замечал.
Он отметил, что крайне негативно относится к демонстрации власти и конфликтам внутри команды.
По словам президента Украины, изначально он хотел назначить Богдана генеральным прокурором Украины, но по ряду причин не сделал этого. В данный момент они не общаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что народы России и Украины не смогут нормально общаться до тех пор, пока Крым находится в составе РФ. В ответ представитель власти Крыма призвал его к покаянию.
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