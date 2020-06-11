Киев, , 10:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу офиса президента Андрея Богдана из-за негативных изменений его личности. Об этом Зеленский заявил 10 июня в интервью изданию «Украинская правда».

Президент Украины отдал должное профессионализму Богдана, отметив, что увидел негативные изменения чиновника, которые сам Богдан не замечал.

«Мне кажется, что власть для него не полезна для его личности… Она его сильно меняет… С властью надо справиться, надо не меняться как человек. Надо оставаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи», — добавил Зеленский.

Он отметил, что крайне негативно относится к демонстрации власти и конфликтам внутри команды.

«Когда я увидел, что Андрюха (Богдан — ИА REGNUM) не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится всё очень плохо, я принял решение [об увольнении]», — рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, изначально он хотел назначить Богдана генеральным прокурором Украины, но по ряду причин не сделал этого. В данный момент они не общаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что народы России и Украины не смогут нормально общаться до тех пор, пока Крым находится в составе РФ. В ответ представитель власти Крыма призвал его к покаянию.

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