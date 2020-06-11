Кострома, , 10:12 — REGNUM В Костромской области официально утверждена дата выборов губернатора и депутатов регионального заксобрания — 13 сентября. Решение было принято на заседании Костромской областной думы 10 июня — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В общей сложности в единый день голосования в области пройдёт 105 избирательных кампаний. По их итогам будет распределено 634 мандата. В ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления.

«Жители Буя, Волгореченска, Галича, Костромы и Шарьи будут выбирать своих представителей в Думу городских округов. В 11 муниципальных образованиях также состоятся выборы глав городов и районов. Они пройдут в Буйском, Вохомском, Галичском, Костромском, Островском, Пыщугском, Сусанинском, Чухломском районах, а также в Буе и Волгореченске. Кроме того, в 20 муниципальных районах будут выбирать представителей в Советы депутатов поселений. А в 35 сельских поселениях состоятся выборы глав», — говорится в сообщении Костромской областной думы.

Кандидатов в губернаторы будут выдвигать политические партии. О намерении участвовать в выборах претенденты должны сообщить в облизбирком не позднее 30 июня. Кроме этого, им предстоит пройти «муниципальный фильтр» — собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований на местах.

В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное заксобрание начнётся 29 июня и завершится 2 августа. Агитация в СМИ по облдуме и выборам главы региона начнётся 15 августа.

Напомним, ранее об участии в выборах главы региона заявил действующий губернатор Сергей Ситников. Его решение поддержал президент России Владимир Путин. Ситников пойдёт на выборы от «Единой России». Другие политические партии претендентов на пост официально не озвучили.

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