Яунде, , 10:13 — REGNUM Сепаратистский конфликт на западе Камеруна эксперты уже второй год подряд признают «самым забытым кризисом в мире». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад Норвежского совета по делам беженцев.

По информации журналистов телерадиокомпании, ежегодный перечень игнорируемых кризисов основывается на трех критериях: недостаточном финансировании, недостаточном внимании средств массовой информации и политическом и дипломатическом пренебрежении. В перечень из 10 стран входят девять африканских государств, причем Венесуэла является единственной неафриканской страной в 2020 году.

Англоязычное меньшинство Камеруна борется за автономию после того, что они называют «десятилетиями маргинализации со стороны центрального правительства и франкоязычного большинства». Сепаратисты провозгласили автономию над двумя регионами, что было отвергнуто президентом Камеруна Полем Бийей.

Камерун также страдает от кризиса, связанного с притоком беженцев из соседней Центральноафриканской Республики (ЦАР) и непрерывных нападений на севере страны со стороны террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В докладе Норвежского совета по делам беженцев также упоминаются продолжающийся вооруженный конфликт в регионе Сахель, в который вовлечены Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Нигер и Буркина-Фасо фигурировали в списке в первый раз.

Характерной чертой гуманитарных кризисов во всех странах, упомянутых в этом списке, является ожидаемое ухудшение ситуации в течение всего 2020 года в связи с пандемией коронавируса.