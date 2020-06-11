Абакан, , 10:06 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что оперативный штаб на ближайшем заседании рассмотрит возможность снятия ряда ограничений для сферы услуг, отмены режима ответственного поведения и обязательного карантина для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Он уточнил, что при условии дальнейшего снижения коэффициента распространения вируса, послабления могут быть введены уже с 15 июня.

«Если всё будет нормально с коэффициентом, то с понедельника всеобщую самоизоляцию мы отменим. Но, она останется для граждан возраста 65+ и для людей, страдающих хроническими заболеваниями, — уточнил глава республики. — О том, какие изменения режима будут приняты штабом, я обязательно всех вас оповещу».

Коновалов отметил, что также рассматривается возможность открытия тренажерных залов и летних веранд ресторанов и кафе, но при этом санитарные требования для этих заведений будут очень жесткими.