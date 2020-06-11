Киев, 11 июня 2020, 10:00 — REGNUM Дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко ничем не закончатся, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 10 июня в эфире телеканала Zik.
По его словам, в правоохранительных органах Украины лежит около 20 уголовных дел в отношении Порошенко, более веских, нежели то, что предъявляют политику.
По его словам, между Порошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским нет прямых договорённостей, но есть сигнал от «международных партнёров», которые не хотят реального расследования деятельности бывшего президента Украины.
Напомним, Порошенко обосновано подозревают в масштабной коррупции и хищении средств, выделенных на оборонную сферу Украины. Тем не менее, его хотят привлечь за «хулиганство» во время избирательной кампании 2019 года.
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