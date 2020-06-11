Киев, , 10:00 — REGNUM Дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко ничем не закончатся, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 10 июня в эфире телеканала Zik.

По его словам, в правоохранительных органах Украины лежит около 20 уголовных дел в отношении Порошенко, более веских, нежели то, что предъявляют политику.

«На самом деле вручение подозрения Порошенко не более, чем фикция — народ хотел, подозрение вручили, Порошенко на этом пропиарился, устроив шоу, — все остались при своих интересах», — считает Дубинский.

По его словам, между Порошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским нет прямых договорённостей, но есть сигнал от «международных партнёров», которые не хотят реального расследования деятельности бывшего президента Украины.

«То есть, с одной стороны, существует прямой запрет на преследование Порошенко, с другой — народ Украины требует справедливости. Поэтому создан механизм игры, когда уголовные дела ничем не заканчиваются», — подытожил парламентарий.

Напомним, Порошенко обосновано подозревают в масштабной коррупции и хищении средств, выделенных на оборонную сферу Украины. Тем не менее, его хотят привлечь за «хулиганство» во время избирательной кампании 2019 года.

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