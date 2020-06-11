Анкара, , 09:48 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции осудили террористический акт в Нигерии, жертвами которого стали по меньшей мере 69 человек. Об этом 11 июня сообщается в заявлении ведомства.

«Мы глубоко опечалены террористическим нападением в штате Борно в Нигерии, в результате которого погибло много человек, многие получили ранения», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в результате нападения боевиков «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли по меньшей мере 69 человек. Инцидент произошел в штате Борно, расположенном на северо-востоке страны.

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