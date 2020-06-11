Киев, , 09:43 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины готовит два дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил адвокат политика Илья Новиков 10 июня в комментарии «Интерфакс-Украина».

"Сюжет такой — хулиганство, совершённое бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу», — рассказал он.

Новиков уточнил, что речь идёт о событиях 25 и 27 февраля 2019 года, когда Порошенко ездил в Запорожье и Червоноград.

Напомним, в начале 2019 года в ходе избирательной кампании Порошенко очень нервно реагировал на неудобные вопросы со стороны избирателей. На видеозаписях видно, как он срывал шапки, щипался, а охрана политика целенаправленно выбивала из рук людей телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Виктор Небоженко заявил, что вместо реального преследования Порошенко власти Украины устроили пиар-игрища, но в итоге это приведёт к разочарованию избирателей президента Украины Владимира Зеленского.

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