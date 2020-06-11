Москва, 11 июня 2020, 09:28 — REGNUM Героизация убитого негра Джорджа Флойда со всеми оговорками — это процесс самоуничтожения США, заявил политолог Сергей Михеев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, США не чувствуют этого, потому что нет внешней силы в мире, которая могла бы воспользоваться этим против них самих в связи с уничтожением Советского Союза. Далее идет разрушение правоохранительных органов в США, что также является частью процесса самоуничтожения американской нации.