Москва, , 09:28 — REGNUM Героизация убитого негра Джорджа Флойда со всеми оговорками — это процесс самоуничтожения США, заявил политолог Сергей Михеев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Канонизация Флойда… это еще один саморазрушающий акт. Представьте себе, что сейчас миллионам американских молодых людей внушается мысль, что жить, как Флойд — это правильно… Канонизировать рецидивиста, объяснять миллионам бестолковых подростков, что жизнь надо делать с Флойда — это уничтожать собственное будущее», — заявил Михеев, отметив, что при всей жестокости и несправедливости его убийства, он не был святым, но был самым настоящим рецидивистом, которого зачем-то героизируют.

По его словам, США не чувствуют этого, потому что нет внешней силы в мире, которая могла бы воспользоваться этим против них самих в связи с уничтожением Советского Союза. Далее идет разрушение правоохранительных органов в США, что также является частью процесса самоуничтожения американской нации.