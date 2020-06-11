Киев, 11 июня 2020, 09:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может втайне завидовать своему предшественнику Петру Порошенко, написал политический эксперт Виктор Небоженко 11 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Небоженко спрогнозировал, что у избирателей Зеленского вскоре кончится терпение, поскольку Порошенко до сих пор не сидит в тюрьме, а его «преследование» больше напоминает пиар-игры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко со своей группой поддержки прибыл в Государственное бюро расследований (ГБР), а оттуда отправился в офис генерального прокурора и вломился в кабинет главы ведомства.
Читайте ранее в этом сюжете: Сторонники Порошенко порвали одежду охране генпрокурора — Венедиктова
Читайте развитие сюжета: Зеленский о Порошенко: «Он опытный манипулятор»