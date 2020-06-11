Киев, , 09:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может втайне завидовать своему предшественнику Петру Порошенко, написал политический эксперт Виктор Небоженко 11 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Кажется, что президент Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности, одновременно, масштабно воровать и лихо управлять Украиной. А у самого Зеленского, пока не получается, ни то, ни другое», — считает он.

Небоженко спрогнозировал, что у избирателей Зеленского вскоре кончится терпение, поскольку Порошенко до сих пор не сидит в тюрьме, а его «преследование» больше напоминает пиар-игры.

«Им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного vip-коррупционера из старой или уже новой власти», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко со своей группой поддержки прибыл в Государственное бюро расследований (ГБР), а оттуда отправился в офис генерального прокурора и вломился в кабинет главы ведомства.

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