Вологда, , 09:27 — REGNUM Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, интерес граждан к поправкам к Конституции России есть, сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат социологических наук, эксперт Независимого общественного мониторинга и член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. Он также выразил уверенность, что явка на голосование будет высокой:

«Опрос ВЦИОМ показал, что 61% россиян собираются поддержать поправки в Конституцию. Выросла информированность наших граждан о голосовании — в марте 87% респондентов были в курсе этого события, сейчас — 93%.

Люди в качестве значимых отмечают поправки, касающиеся социальной сферы, в частности, поправку о доступной, качественной медицинской помощи (95%). Важной считают и поправку, обеспечивающую защиту государственной целостности и неделимости страны — 88% опрошенных. Поправку о защите исторической памяти, недопущение фальсификации истории выделяют 89% респондентов. Также поддерживают поправку о защите природы, сохранении уникального природного многообразия страны (93%).

Работа, которую организовали Общественные палаты России и регионов в части общественного наблюдения за голосованием, позволяет обеспечить честное волеизъявление граждан — сформировано открытое для мониторинга и контроля пространство выбора, в том числе с учетом мер безопасности.

Помимо общественных организаций в наблюдении могут принимать участие и политические партии, и обычные граждане. Ограничение количественного присутствия наблюдателей на участке голосования не предусмотрено.

Разработан стандарт наблюдателя, где прописана последовательность контроля в день голосования. Принят Кодекс этики наблюдателя, который гласит, что наблюдение носит гласный, открытый характер, основывается на использовании объективной, достоверной и проверенной информации. Наблюдатели руководствуются принципами честности и добросовестности, уважении прав и законных интересов участников общероссийского голосования. Система, при которой будут видны и оценены возможные правонарушения, — есть, также созданы условия, в которых будет неуютно распространителям фейков и провокаторам.

Всероссийское голосование — это свободное волеизъявление. Если у человека есть позиция, он её должен выразить, а задача организаторов — создать пространство, где человеку будет комфортно и понятно, где он получит возможность сделать осознанный выбор самостоятельно, на основе собственного анализа, понимая, что он выбирает, почему он выбирает и как это касается его будущего».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным. Но дату голосования на 1 июля 2020 года пришлось переносить из-за мировой эпидемии коронавируса.