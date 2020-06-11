Вашингтон, , 09:04 — REGNUM В готовящейся к публикации книге экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по-прежнему есть информация, которая расценивается как секретная. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Болтону отредактированную копию его работы к 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон находился на посту советника президент США по нацбезопасности с апреля 2018 г. по сентябрь 2019 г. и ожидается, что в данной книге будет описано как президент Трамп принимал решения по ряду международных политических вопросов, включая ситуацию с Украиной, Венесуэлой, Северной Кореей и Ираном.

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