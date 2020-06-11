Одесса, Украина, 11 июня 2020, 09:00 — REGNUM Некоторым улицам Одессы необходимо вернуть исторические названия, заявил мэр города Геннадий Труханов в ходе сессии Одесского городского совета, сообщило 10 июня информационное агентство «УНИАН».
Речь идёт о проспекте Маршала Жукова и улице им. 25-й Чапаевской дивизии.
Труханов рассказал, что обратился с данной просьбой в топонимическую комиссию Одесского горсовета, а также в Украинский институт национальной памяти (УИНП).
Напомним, в 2016 году проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Героев Небесной сотни, а улица 25-й Чапаевской дивизии стала улицей Инглези.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года нескольких одесситов оштрафовали за использование Гвардейской ленты во время празднования Дня Победы.
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