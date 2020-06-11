Сеул, , 08:52 — REGNUM 10 июня главы МИД Южной Кореи и Великобритании провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и выход Британии из ЕС. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, диалог состоялся по просьбе британской стороны.

В рамках телефонного разговора Кан Гён Хва высоко оценила усилия правительства Великобритании в борьбе с коронавирусом, отметив стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, а также выразила благодарность за тесное сотрудничество.

В свою очередь, Доминик Рааб отметил, что за последние три месяца Британия добилась значительных успехов в борьбе с коронавирусной инфекции, и добавил, что в стране делают все возможное, чтобы не допустить вторую волну эпидемии. Он также поблагодарил южнокорейскую коллегу за участие в глобальном саммите по вакцинам и финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

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Также стороны обсудили выход Великобритании из Евросоюза, в частности вопросы двустороннего сотрудничества и внесение поправок в двусторонние соглашения, а также ситуацию в мире.

Известно, что представители двух стран обсуждали сотрудничество в борьбе с коронавирусом в феврале и апреле текущего года.