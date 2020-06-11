Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Наиболее жёсткие из когда-либо предлагавшихся санкций стоит ввести против России, полагают республиканцы Палаты представителей Конгресса США. Об этом говорится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», который опубликован Республиканским исследовательским комитетом.

Доклад комитета, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов, содержит 120 страниц. В нём также предложены санкции против Ирана и КНР, которые, наряду с Россией, названы «самыми агрессивными противниками Америки в мире».

Авторы документа предлагают ввести против названных стран «самые жёсткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом». Антироссийские санкции касаются нефтегазовых проектов РФ, суверенного долга государства и «подконтрольных России лиц» в других странах. Предложено также объявить Россию государством, спонсирующим терроризм.

Республиканцы призывают к разработке прямой стратегии общения с российским народом, устремления которого «к демократии и правам человека» требуют поддержки.

Документ является рекомендацией, а не законопроектом.

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