Киев, , 08:39 — REGNUM Дело в отношении Ивана Кузнецова, подозреваемого в нападении на радикала Сергея Стерненко, закрыто, заявил адвокат Станислав Свириденко 10 июня в комментарии изданию «Украинская правда».

Адвокат рассказал, что дело было закрыто 10 июня в связи со смертью подозреваемого. Он отметил, что узнал о закрытии дела в ходе заседания суда, на котором оспаривал само подозрение.

Защитника Кузнецова не устраивает данная формулировка, он заявил, что будет добиваться закрытия дела в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, в 2018 году в Одессе между Стерненко и двумя мужчинами произошёл конфликт. В результате мужчины получили ранения, а один из них скончался. В данный момент радикалу до сих пор не предъявлено официальное подозрение в убийстве. Он проходит по одному делу в качестве свидетеля, а по второму — в качестве потерпевшего.

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