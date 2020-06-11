11 июня 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 08:32 — REGNUM На днях министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, передает «Курс» (Ивано-Франковск). Согласно плану, в Закарпатье таких укрупненных районов будет пять. Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого раньше не было речи. Похоже, что созданием такой административной единицы украинская власть идет на первые уступки Венгрии. Большинство населения в этом районе будет венгерское, а находится он фактически на границе с Венгрией. Депутат и председатель Ивано-Франковского областного отделения «Европейской солидарности» Владимир Вятрович считает, что действия власти в общении с Будапештом, который довольно грубо давит на Украину в вопросах, касающихся внутриполитической ситуации, являются неправильными. «Они лишь демонстрируют непонимание нынешней властью вопросов национально-культурного аспекта и геополитики», — сказал Вятрович. Он отмечает, что любые односторонние уступки под давлением венгерских властей только усугубят ситуацию. «Эти требования постоянно будут расти. Убежден, что никаких уступок в вопросах языковой политики, образовательной политики не должно быть. Властям надо очень внимательно отнестись к предложениям создания каких-то национальных районов Закарпатья. Мы прекрасно понимаем, как это может быть использовано против территориальной целостности украинского государства», — говорит депутат. По его словам, оппозиция будет обращать внимание властей на эту проблематику и обращаться к общественности с целью не допустить того, чтобы на внутриполитическую ситуацию оказали определяющее влияние соседи Украины. И неважно, восточные или западные.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр Берегово Золтан Бабяк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу «венгерского района», сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Уважаемый Владимир Александрович! — пишет мэр. — Жители Берегово обеспокоены регулярными спекулятивными публикациями в СМИ о так называемом венгерском районе на территории Закарпатья. Мы тоже граждане Украины! И имеем право на самоуправление, как и граждане остальных областей страны. В Берегово мирно проживают рядом украинцы, венгры и еще 17 различных национальностей. Мы празднуем национальные и религиозные праздники вместе. У нас две Пасхи, два Рождества и многоцветная интернациональная культура! И этот факт укрепляет Украину, а не наоборот. Те СМИ, которые называют район «венгерским», закладывают препятствие для принятия соответствующего решения Верховной радой. Сколько можно считать нас второстепенными гражданами Украины с намеком на национальность? Если Береговский район был бы ликвидирован, а населенные пункты вместе с городом Берегово стали бы частью соседнего Мукачевского района (как предварительно планировалось), тогда все прошло бы тихо со стороны мукачевских лидеров! Берегово не хочет быть присоединенным к Мукачевскому району! Почти 20 лет назад Верховная рада предоставила Берегово статус города областного значения, который, как мы считаем, дает нам право быть центром района. «Колонизации» Берегово как города областного значения не получится!»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что создание в Закарпатье отдельного Береговского района не является «требованием» Венгрии о создании венгерской общины, информирует Mukachevo.net (Мукачево). Многие политические эксперты заметили, что Береговский район на новой карте Закарпатья появился после встречи Кулебы и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он вроде бы должен стать районом с преимущественно венгерским населением. Однако Кулеба опроверг сообщения о связи его поездки в Будапешт и создания Береговского района. «Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование, — заявил глава МИД Украины. — Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении принимал не МИД, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, действительно европейскую и прогрессивную». Он отметил, что не брал на себя никаких обязательств по созданию Береговского района во время визита в Венгрию в конце мая.

С 10 июня в Харькове заработала первая платная тюрьма, рассказывает «Редпост» (Харьков). Услуга «платные камеры» стала доступной в Харьковском СИЗО, а также в Полтаве, Сумском и Старобельском следственных изоляторах. Суть проекта заключается в том, что лица, взятые под стражу, за соответствующую плату могут воспользоваться камерой с улучшенными бытовыми условиями. Стоимость пребывания в камере Харьковского СИЗО за одни сутки составляет 1000 гривен с человека, за неделю — 3500 гривен, за месяц — 3750 гривен. Проект носит экспериментальный характер и должен доказать или опровергнуть жизнеспособность идеи обеспечения нормальных условий пребывания всех заключенных при ограниченном государственном финансировании. Заключенный сможет официально обеспечить себе более комфортные условия существования по собственному желанию, так как имеет на это право, как и любое другое лицо, вина которого еще не доказана. После приговора суда пребывания в улучшенных камерах не предвидится.

В следственном изоляторе Полтавы открыли платную камеру, пишет «Полтавщина» (Полтава). Ее уже забронировали, и свободных мест нет. Пока это только одна VIP-камера, ее площадь составляет 13 м². В ней две кровати, кухня, микроволновка, холодильник, телевизор, кондиционер, два стула, тумба, шкаф для одежды, электрочайник. Комната похожа на привычный номер в хостеле. Однако о том, что это СИЗО, напоминают камера видеонаблюдения в комнате и металлические решетки на окнах. Стоимость проживания следующая: за сутки — 600 гривен с человека, за неделю — 2100 гривен, за месяц — 3800 гривен. Собранные средства будут использовать для ремонта бесплатных камер в СИЗО. На презентацию новой камеры приехала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Она рассказала, что планируется создать подобные камеры в тридцати СИЗО, чтобы люди, которые еще не осуждены, жили в нормальных условиях. Также таким образом хотят побороть коррупцию в СИЗО. На вопрос, могут ли сделать легальный интернет в камере, Высоцкая ответила, что над этим вопросом думали, но решили этого не делать, поскольку заключенные смогут влиять на свидетелей.

Министерство юстиции подумывает о закрытии двух колоний в Одессе и исправительного центра на севере области, передает «Думская» (Одесса). В первую очередь закроют Южную исправительную колонию №51, которая была законсервирована летом прошлого года после масштабного бунта заключенных. Кроме того, рассматривается вопрос о ликвидации в течение ближайших двух-четырех месяцев еще двух учреждений — Черноморской исправительной колонии №74 (женская тюрьма в Одессе) и Ширяевского исправительного центра №111. Если такое решение будет принято, в области останется только одна колония — №14 (для рецидивистов) и два следственных изолятора — одесский и измаильский.

Одесский уличный активист Сергей Стерненко, зарезавший человека в мае 2018 года и не понесший наказания, проигнорировал вызов в главное следственное управление Службы безопасности Украины, где 9 июня ему должны были вручить подозрение в убийстве, сообщает «Таймер» (Одесса). Отметим, что после получения повестки 7 июня Стерненко сразу заявил, что в СБУ он не придет, так как у него нет времени для подготовки. Возле здания СБУ в Киеве собралось около десятка журналистов. Ни Стерненко, ни его группа поддержки не явились. Напомним, что 24 мая 2018 года Стерненко зарезал Ивана Кузнецова на 4-й стации Фонтанской дороги в Одессе. Активист вел стрим с места событий, показывая умирающего человека и не оказывая ему помощи. В стриме он несколько раз признался, что нож принадлежал ему. Тогда же Стерненко, по версии полиции, сам разрезал себе руку своим же ножом, чтобы выставить себя пострадавшим (это подтвердили и данные экспертизы: на лезвии первым слоем обнаружили кровь Кузнецова, а затем «сверху» кровь Стерненко). Однако наказания он не понес. Дело неоднократно передавалось из полиции в СБУ и обратно. При этом уже несколько экспертиз пришли к однозначному выводу о том, что Стерненко совершил умышленное убийство, а не превысил самооборону. Данные экспертиз говорят о том, что уже раненного им Кузнецова активист догонял 99 метров и затем нанес смертельный удар в сердце, скорее всего, уже упавшему человеку.

Херсонские активисты требуют ввести уголовную ответственность за дачу воды «оккупированному» Крыму, информирует «Новий день» (Херсон). Ряд общественных организаций Херсонщины направили обращение президенту Украины, Верховной раде, кабинету министров относительно недопущения поставки воды «оккупированному» Крыму. Более того, активисты просят запретить даже сами дискуссии на эту тему, поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности. Слухи о том, что на высшем уровне происходит обсуждение вопроса воды для Крыма, возникли давно. Масла в огонь добавило выступление премьера Дениса Шмыгаля. Сразу после своего назначения он заявил, что водоснабжение на полуостров Украина должна обеспечить, как бы сложно это ни было. Правда, после шквала критики заверил, что его не так поняли — мол, хотел сказать, что водоснабжение возможно, но при условии, что Крым станет подконтрольным Украине. Но не утихают разговоры о том, что где-то в высоких кабинетах якобы лежат документы на приватизацию двух стратегических объектов, расположенных на Херсонщине: Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов. Мол, отрабатывается хитрый механизм создания на основе этих объектов новой структуры под названием «Воды Таврии». И таким образом продвигается идея водоснабжения «оккупированного» Крыма. Активисты Херсонской области выдвинули ряд требований к власти. Прежде всего, по их мнению, должна быть обнародована четкая позиция Украины по вопросу воды для «оккупированного» Крыма. «Призываем президента, Верховную раду и кабинет министров немедленно сделать заявление, которое положит конец всем инсинуации на эту тему», — заявил председатель Херсонского городского меджлиса крымских татар Ибрагим Сулейманов. Представители общественности предлагают принять закон, который бы запретил публичные призывы к восстановлению водоснабжения «оккупированного» Крыму и все дискуссии на эту тему. Подобная деятельность должна быть приравнена к преступлению и караться Уголовным кодексом.

Около 100 тысяч украинцев в мае выехали в Польшу на заработки, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Однако с появлением возможности снова зарабатывать оживились и мошенники, которые не прочь получить выгоду от доверчивых граждан. Полтора десятка украинцев, которые хотели выехать на заработки в Польшу, лишились денег. Глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что очень часто жертвами мошенников становятся украинцы, которые пытаются устроиться на работу в Европе, прибегая к услугам нелегальных компаний. Он приводит пример: в 2017 и в 2018 годах Польша выдала по 1 700 000 официальных разрешений на работу украинцам. Однако услугами легальных компаний воспользовались лишь примерно 13 тысяч украинцев. Все остальные в Польше трудоустроились либо самостоятельно, либо через нелегальных посредников. Бывает, что украинские посредники работают с польскими «коллегами». Например, польская компания выплачивает зарплату украинцам через украинского посредника. И хотя поляки предоставляют жилье бесплатно, украинский посредник с рабочих высчитывает за проживание.

Директор «Южмаша» Сергей Войт пояснил, чего хочет Европа от украинских ракетостроителей, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В числе проблем, которые мешают развитию ракетно-космической отрасли Украины, он назвал отсутствие господдержки по вовлечению предприятия в международную кооперацию. Но не только. «За рубежом есть свои сферы, куда нас просто не пускают, — подчеркнул Войт. — Я понимаю, что если бы мы были в космическом Европейском агентстве, то принимали бы участие в тендерах, а так Европа хочет от нас одного: чтобы мы передали чертежи наших разработок, чтобы им не разрабатывать. Но изделия нам не заказывают. А я против продажи технологий, которые отработаны годами».

Отдохнуть в Кирилловке и Бердянске в этом году дешево можно было в первые дни лета, уже с середины июня цены вырастут как минимум вдвое, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). В этом году средняя цена на базах отдыха в Кирилловке стартует от 100 гривен с человека за сутки. С конца июня цены на жилье значительно возрастут, а к концу августа вновь снизятся. Бюджетное жилье традиционно можно найти в частном секторе. Там есть комнаты даже за 55 гривен за сутки с человека, но придется отказаться от комфорта и ходить на пляж к морю, а то и подъезжать. Хотя в этом году недорогих предложений мало. Возможно, из-за коронавируса люди опасаются селить в свои дома приезжих. Да и придерживаться правил карантина им также непросто. В июне номер на базе отдыха в центре Кирилловки стоит от 125 гривен с человека за сутки. Уже в июле цена увеличится более чем в два раза — от 325 гривен. А вот про карантин в Кирилловке многие уже забыли. Владельцы баз говорят, что отдыхающие масками практически не пользуются. В магазинах их тоже уже никто не надевает. Справок от приезжих на базах также никто не требует. Стоит отметить, что отдых на море несет в себе определенные риски. Если на какой-то базе отдыха или в санатории у отдыхающего подтвердится коронавирус, базу тут же закроют на карантин, а больного изолируют. Под подозрением окажутся сразу сотни отдыхающих. В случае, если произойдет вспышка коронавирусной инфекции и количество заболевших будет расти, то закрыть на карантин могут не одну базу, а весь курорт.

На Волыни медсестра инфекционной больницы боится возвращаться домой в село, информирует «Волинь» (Луцк). «Люди знают, что она работает в инфекционной больнице, и говорят ей: «Если ты нам сюда заразу привезешь, мы тебе дом сожжем, — рассказали изданию в больнице, где работает медсестра. — Больно смотреть, когда сотрудники работают в тяжелых условиях, отдают себя больным, устают физически и психологически, а потом еще и имеют проблемы». Из-за эпидемии из больницы уволились врач и четыре медсестры.