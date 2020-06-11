Канберра, , 08:33 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил демонстрантов в «двойных стандартах» и пригрозил предъявлением обвинений в нарушении эпидемиологического законодательства страны. Об этом 11 июня сообщает радиостанция 3AW.

Выступая в эфире радиостанции, глава правительства призвал граждан не участвовать в акциях протеста против расовой дискриминации, которые запланированы на 12 и 13 июня. По его словам, протестующие, которые собираются на марши, «оскорбляют австралийцев» применением «двойных стандартов». Поэтому участники митингов «должны столкнуться с обвинениями».

Основным аргументом в выступлении Моррисона было то, что массовые протесты, уже прошедшие 6 июня в крупнейших городах Австралии, привели к переносу очередного этапа отмены санитарных ограничений, что приведёт к огромным потерям в австралийской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 тысяч демонстрантов приняли участие в марше против полицейского произвола и расизма в ряде австралийских городов. Демонстранты громко призывали к борьбе с расовой дискриминацией и выкрикивали лозунги, ставшие негласным девизом акции: «Жизнь чёрных имеет значение» (Black Lives Matter) и «Я не могу дышать» — последние слова погибшего при задержании полицией в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда.

Власти призывали жителей отказаться от участия в марше из соображений безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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