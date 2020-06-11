Триполи, , 07:55 — REGNUM Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром, Абдул Салам аль-Бадри обратился к Израилю за поддержкой. Об этом 11 июня сообщает израильская газета Makor Rishon daily.

«У нас никогда не было и не будет врагов в Тель-Авиве. Мы надеемся, что вы поддержите нас», — отметил аль-Бадри в комментарии изданию.

Чиновник призвал правительство Израиля присоединиться к переговорам по поводу морского соглашения. Инициатором дискуссии выступили власти Греции, Кипра, Египта и Ливана.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда законный лидер страны был зверски убит бандитами, воспользовавшимися вторжением в страну сил НАТО.

В настоящее время основными конфликтующими сторонами являются Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия.