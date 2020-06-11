Амстердам, , 07:39 — REGNUM Прокуратура Нидерландов считает, что следствие по делу MH17 дало убедительную картину случившегося с малайзийским Боингом. Поэтому для содержательного рассмотрения дела нет препятствий.

Выступая на очередном заседании суда 10 июня, прокурор Тейс Бергер заявил, что следственное дело не обязательно должно ответить на все вопросы, связанные с крушением самолёта рейса MH17. Поскольку обвиняемые не были прямыми исполнителями, то вопрос о том, каким именно образом был сбит Боинг, в настоящий момент не имеет значения. По словам прокурора, главное — доказать, что обвиняемые были причастны к гибели 298 людей. Бергер заявил, что дело отвечает этой задаче.

Прокурор назвал несущественным вопрос, был ли сбит Боинг по ошибке. Он заявил, что и в таком случае речь идёт об убийстве. Не будучи комбатантами, обвиняемые не имели права сбивать самолёты, даже военные. Вопрос о прямых исполнителях в данном случае не имеет значения, отметил прокурор. Вместе с тем он напомнил, что следствие продолжает работу в этом направлении.

Боинг рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову, С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта.