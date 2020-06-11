Токио, , 07:36 — REGNUM В японской префектуре Окинава с 12 июня возобновятся работы по передислокации на север, в район Хэноко, авиабазы морской пехоты США «Футэмма», ранее прерванные из-за угрозы коронавируса. Об этом 11 июня сообщает агентство Кyodo. Агентство отмечает, что в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на военном объекте будут приняты повышенные меры безопасности.

Причиной приостановки работ в середине апреля стало инфицирование одного из ответственных сотрудников, работающих над созданием площадки для будущего военного аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, новую американскую базу не хотят видеть на территории японской префектуры Окинава (остров Рюкю) около 70% жителей. Напомним, что в Гиноване на острове Окинава располагается военная база США «Футэмма». Это не единственная американская база на острове, на котором располагается 74% всех американских военных объектов в Японии. На Окинаве находятся 25,8 тыс. американских солдат и офицеров, а также 19 тыс. членов их семей и гражданских лиц США. Все они пользуются правами экстерриториальности и не подчиняются японским законам.

Читайте также: Япония отдаст целый остров в распоряжение военных США

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 70% жителей Окинавы выступили против новой базы США