Москва, , 22:10 — REGNUM 5 июня 2020 года в Общественной палате РФ (ОП) проведен круглый стол на тему: «Единая идентификация и информационная безопасность семьи и общества».

В мероприятии приняли участие:

Михаил Станиславович Аничкин — заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ;

Владимир Ильич Винницкий — первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ;

Руслан Растямович Салюков — член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОР РФ;

Элина Юрьевна Жгутова — член Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства ОП РФ;

Маргарита Николаевна Павлова — член Совета Федерации РФ;

Игорь Станиславович Ашманов — специалист по информационной безопасности и информационным технологиям;

Ольга Николаевна Четверикова — кандидат исторических наук;

Никита Сергеевич Михалков — председатель Союза кинематографистов России;

Мария Васильевна Шукшина — заслуженная артистка России;

Павел Андреевич Сорокин — сопредседатель Медиа-совета негосударственных структур безопасности и член Общественного совета при Главном управлении МВД по Московской области;

Владлен Валерьевич Гоциридзе — председатель Международного центра безопасности «Миротворец», член Координационного совета Российского движения «Хранители России»;

Дмитрий Владимирович Борощук — специалист в области информационной безопасности и цифровых технологий;

Анна Борисовна Шафран — телеведущая;

Николай Николаевич Мишустин— руководитель общественного движения «Родительский отпор»;

Анна Викторовна Швабауэр — кандидат юридических наук.

Участники мероприятия обсудили проблемы и угрозы, связанные с законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении» и единой идентификацией личности, заслушали видео-обращение замглавы Федеральной налоговой службы В.Г. Колесникова с аргументацией по закону «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (далее — Регистр), проанализировали указанный доклад, высказали свои позиции по поводу закона.

Докладчики обратили внимание на недопустимость экстренного принятия законов, направленных на широкомасштабную цифровизацию, под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией, без полноценного общественного и экспертного обсуждения. Законы, корневым образом меняющие жизненный уклад, формирующие новую цифровую реальность, требуют публичной дискуссии, проведения парламентских, общественных слушаний, серьезного открытого анализа конкретных механизмов реализации.

Участники мероприятия отметили, что за короткое время после срочного вынесения закона на второе чтение в Госдуму на онлайн-платформе было собрано больше 200 тысяч голосов против закона, в открытом письме в органы власти с критикой закона высказались более 270 ученых, более 30 тысяч писем против закона направлено гражданами в Госдуму и более 8 тысяч — в Совет Федерации. Три фракции Госдумы из четырех выступили с осуждением закона. Небывалый общественный резонанс показывает необходимость проведения полноценного общественного обсуждения закона.

Докладами участников круглого стола показано, что закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» создает правовую основу для сбора и обработки в Едином регистре разнородных персональных данных всего населения страны без согласия субъектов персональных данных. В соответствии с законом, планируется передача в Регистр более 30 видов сведений о каждом человеке, включая данные о семейном положении, о регистрации по месту жительства (пребывания), о родителях, детях лица, о воинском учете, об образовании, квалификации и ряд других. Данные в Регистре должны постоянно автоматически обновляться.

Указанный закон входит в противоречие с рядом статей Конституции РФ (статьи 23, 24, 28, 55), а также с основополагающими принципами работы с персональными данными, установленными статьей 5 ФЗ РФ «О персональных данных», включая правило о том, что

«Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».

Это правило обеспечивает защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни механизмом разведения по разным базам персональных данных, касающихся разных сфер частной жизни человека. Закон о едином регистре населения игнорирует указанный механизм.

Обсуждая цели закона, участники круглого стола обратили внимание, что в законе целью формирования регистра, который является системой учета сведений, названо «создание системы учета сведений о населении«.То есть сбор данных осуществляется ради сбора данных. Такое обоснование цели противоречит части 3 статьи 5 Закона о персональных данных:

«Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей».

Цель обработки каждого вида данных должна оцениваться на основании предмета компетенции конкретного государственного органа. Компетенция и связанные с нею цели обработки данных у разных госорганов различны, поэтому у каждого органа должен быть свой, конкретно ограниченный компетенцией, перечень персональных данных граждан. Отсутствие четких границ, связанных с целями сбора сведений в Регистр, приведет к тому, что их перечень будет постоянно расширяться. Наличие таких планов подтверждается Концепцией формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении (утверджена распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2017 г. № 1418-р), согласно которому

«В целях обеспечения достоверности и актуальности сведений о населении, содержащихся в федеральном ресурсе о населении, предусматривается его поэтапное наполнение с расширением перечня базовых сведений, включаемых в его состав, по мере обеспечения стабильного информационного взаимодействия информационной системы ведения ресурса с информационными системами, являющимися источниками информации для него».

Разработчики закона заявляли, что одной из целей Регистра является создание условий для адресной выплаты семьям пособий. Однако ФНС по своей компетенции администрирует сбор налогов, а не платит пособия. Для целей соцобслуживания и «адресной поддержки» семей уже была ранее создана база ЕГИССО — Единая государственная информационная система соцобслуживания, оператором которой является Пенсионный фонд России.

Системный анализ законодательства свидетельствует о том, что Единый регистр населения создает базу для широкомасштабного электронного контроля в отношении всего населения страны.

Докладчики обратили внимание на то, что закон противоречитпоручению президента РФ председателю правительства РФ от 26 апреля 2017 года, которым предусмотрена минимизация состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач (а Единый регистр нацелен на максимизацию); хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных (а закон предполагает автоматическую передачу данных из первоначальных систем в Регистр).

Эксперты отметили также, что закон ущемляет право граждан получать информацию о себе из госорганов: Регистр начинает наполняться персональными данными в переходный период с 2020 года (ст. 13), а право граждан на получение информации о себе из Регистра появляется только с 2026 года (ч. 5 ст. 11, ч. 6 ст. 14). Причем, право доступа обусловлено регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации, чем нарушаются базовые принципы оказания государственных услуг, предоставляющие гражданам выбор формы оказания госуслуг. Также лишь с 2026 года граждане получат право просить об изменении сведений о них в Регистре (ч. 10 ст. 8, ч. 6 ст. 14).

Большое внимание докладчики уделили вопросам безопасности данных в Едином регистре населения.

Единый регистр будет представлять собой особенный интерес для киберпреступников как внутри страны, так и за пределами ее территории, поскольку взлом Единого регистра дает больший «преступный эффект», чем взлом отдельных «малых», профильных баз. В этом смысле закон имеет криминогенный характер.

Эксперты указали на то, что обезличивание определенных данных, которое предполагается в Регистре, не снимает проблем, поскольку одним из условий обезличивания является обратимость, возможность деобезличивания. Кроме того, данные вносятся в Регистр изначально в обычном (не обезличенном) виде и для оказания госуслуг выдаются также в необезличенном виде.

Докладчики отметили, что в 2019 году произошла скандальная утечка налоговых данных граждан РФ. В сентябре 2019 года ФНС утечку из её баз опровергла, не приведя доказательств этого. Специалисты британской компании Comparitech нашли в открытом доступе открытый кластер Elasticsearch Amazon Web Services, содержащий данные 20 млн россиян, а именно: имена, адреса, номера паспортов, место проживания, номера телефонов, номера ИНН, работодателей, а также информацию об уплаченных налогах. Причем, этот случай не привел к проведению расследования и выявлению виновных.

Также эксперты указали, что утечки сейчас на 90−95% происходят по вине инсайдеров, продающих данные внешним злоумышленникам. С точки зрения специалистов по информационной безопасности и информационным технологиям, создание Регистра населения — это повышение рисков, а не снижение. Риском является и регламентное, как бы законное использование операторами этой базы данных с правом большого числа лица на доступ к информации из Регистра. Огромное количество утечек происходит именно из сертифицированных баз и в связи с наличием доступа к данным на правовом основании. Утечки информации могут привести к поражению граждан в правах, давлению на семьи, спровоцировать преступные действия в том числе международного характера. Данный аспект усугубляется отсутствием в законе норм об отечественном происхождении средств защиты регистра. Таким образом, закон создает угрозы национальной безопасности страны.

Докладчики обратили внимание также на то, что по закону несменяемый уникальный номер будет идентифицировать именно конкретного человека, поскольку исключительно под этим номером будут собираться и обрабатываться все сведения о каждом конкретном человеке из любых государственных и муниципальных информационных систем. Иными словами, именно этот номер будет служить идентификации человека.

Идентификатором в настоящее время является имя человека, позволяющее его индивидуализировать. Согласно п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)

«гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество».

Именно имя должно являться в силу закона индивидуализирующей (идентифицирующей) характеристикой гражданина. Однако по законопроекту номер записи становится «идентификатором», а ФИО будут лишь «сведениями» Регистра.

При этом, на Нюрнбергском процессе (20 ноября 1945 — 1 октября 1946 года) международный военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения людям номеров преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Поэтому законопроекты, предполагающие идентификацию граждан через номерной идентификатор, нарушают указанное решение, умаляют человеческое достоинство, нарушают неотчуждаемое право человека на имя. Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции РФ «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». Законопроект грубо нарушает указанные положения Конституции РФ.

Участники круглого стола обратили внимание на негативный опыт зарубежных стран. В частности, Регистр идентификации населения был в 2006 году создан в Англии. Однако спустя 4 года власти признали Регистр нарушением неприкосновенности частной жизни, угрозой безопасности и уничтожили его. Недопустимым присвоение номерного идентификатора гражданам признано в Венгрии, Новой Зеландии, Португалии. Так, согласно п. 5 ст. 35 Конституции Португалии «запрещается присваивать гражданам единственный в национальном масштабе номер».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих выступлениях неоднократно предупреждал о недопустимости электронного контроля над личностью. Позиция Русской Православной Церкви о развитии технологий учета и обработки персональных данных ясно сформулирована Архиерейским Собором 4 февраля 2013 года:

«Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации».

Поэтому закон о Едином регистре населения нарушает права верующих (ст. 28 Конституции РФ).

Участники круглого стола отметили, что закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» является частью проекта «Цифровое государственное управление», который представляет собой коренную перестройку всей системы государственного управления и ставит вопрос об изменении самой сущности власти. Этот проект — часть национальной программы «Цифровая экономика», согласно которой государство превращается в «цифровую платформу». Указанный проект также не обсуждался с общественностью. Государственная цифровая платформа упраздняет разрозненность ведомственных систем и базируется на едином массиве данных. Все государственные услуги в перспективе переводятся исключительно в электронную форму. То есть между человеком и его данными не должно быть посредников в виде госорганов. Функции управления будут выполняться на основе платформенных решений, формируются цифровые двойники граждан, организаций. Большинство решений будут автоматизированно приниматься средствами искусственного интеллекта. То есть, место государственных органов, чиновников займет искусственный интеллект. Речь идет фактически о демонтаже прежней системы госуправления, вместо которой строится экосистема государства как цифровая платформа. Для этого и создается Единый регистр населения.

Докладчики указали на возможность международного скандала по причине того, что в нарушение «Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (г. Страсбург, 28.01.1981) Россия будет обрабатывать и хранить в Едином регистре, причем, вечно, данные об иностранных гражданах.

Цифровые технологии и обработка больших данных — это инструмент, сопоставимый с ядерным оружием, которым надо аккуратно и с соблюдением Конституции РФ пользоваться для того, чтобы соблюсти баланс интересов общества, государства и личности и сохранить национальный суверенитет.

Участники круглого стола в абсолютном большинстве пришли к выводу о несостоятельности закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

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