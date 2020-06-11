Токио, , 06:21 — REGNUM Министры стран «большой семёрки» (G7) в ближайшее время выступят с совместным заявлением по Гонконгу, сообщает 11 июня телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Отмечается, что дипломаты планируют осудить решение властей Китая ввести в Гонконге закон «О национальной безопасности» и призвать Пекин продолжать следовать принципу «одна страна, две системы».

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И сообщал, что закон о защите национальной безопасности Гонконга призван привести к ответственности ставящих по угрозу национальную безопасность малочисленных радикальных сторонников так называемой «независимости» Гонконга и террористов, и поможет обеспечить права и свободы жителей автономии.

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