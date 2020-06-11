Токио, , 05:35 — REGNUM Правительство Японии предполагает перед полным снятием ограничений на въезд в страну иностранных бизнесменов, на первом этапе ограничить число въезжающих до 250 человек в день. Об этом в 11 июня сообщает газета Yomiuri.

Желающие попасть в Японию предприниматели должны будут предоставлять властям полный план предполагаемых поездок по стране и сразу по прибытию пройти тестирование на новый коронавирус.

Если результаты теста окажутся отрицательными, а документация признана японскими властями удовлетворительной, прибывший в страну бизнесмен сможет избежать обязательного двухнедельного карантина.

В настоящее время власти Япония изучают возможность смягчения введенных из-за распространения нового коронавируса ограничений на въезд в страну для граждан ряда стран юго-восточной Азии, в которых ситуация с коронавирусом стабилизировалась и новых заражений почти не фиксируется.

Как сообщало ИА REGNUM, почти у 200 из 44 тыс. жителей Японии выявлены антитела к коронавирусу нового типа.

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