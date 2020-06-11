Мурманск, , 05:10 — REGNUM Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл в Баренцевом море учения по нанесению ракетного удара и применению артиллерийского вооружения по надводным кораблям условного противника. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

В соответствии с поставленной задачей, экипаж крейсера нанёс условный ракетный удар по группировке надводных кораблей на максимальной дистанции главным ракетным комплексом крейсера. Артиллеристы отработали уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей из артустановок корабля.

В ходе учений, основной целью которых стала отработка слаженности действий боевых расчётов крейсера, ракетное и артиллерийское оружие было «применено» с помощью компьютерного моделирования, без его фактического использования.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракетный крейсер «Маршал Устинов» 8 июня вышел в Баренцево море для проведения учений по нанесению ракетного удара по надводным кораблям условного противника. В ходе учений по противодействию отряду надводных кораблей, также будут решаться противолодочные задачи.

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