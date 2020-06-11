Москва, , 05:04 — REGNUM Потеря обоняния (аносмия) характерна не только для COVID-19, но и для таких заболеваний, как сахарный диабет и хронический гайморит в период обострения, сообщил 10 июня главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

«Иногда симптом может возникать при сахарном диабете, некоторых нейродегенеративных заболеваниях и опухолях головного мозга или носовых пазух», — цитирует РИА Новости эксперта.

Врач отметил, что кратковременная потеря обоняния также возможна при вдыхании человеком едких паров химических средств, в том числе бытовой химии. Вместе с тем, отметил Ломакин, появление описанного симптома в период эпидемии коронавируса является поводом для тестирования на инфекцию.

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