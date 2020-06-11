Москва, , 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.

Проводя совещание по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, российский президент упомянул данные несуществующего ведомства.

«По оценке Минэкономсвязи, <…> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%», — сказал Путин.

Добавим, в 2000 году в России образовано Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), которое в 2008 году переименовали в Минэкономразвития. Вопросами цифрового развития в России занимается Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь).