Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Соединенные Штаты намерены вывести часть своих военнослужащих из Германии, потому что американцы и так слишком много платят за безопасность других стран, заявил бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете die Bild.

«Американские налогоплательщики больше не хотят платить такую сумму за защиту других государств… В Германии все же останется 25 000 военнослужащих, это немалое число», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских СМИ, ссылаясь на анонимные источники, заявил о намерениях президента США Дональда Трампа вывести часть американского военного контингента из Германии. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Со стороны ФРГ также заявили, что никаких уведомлений от Вашингтона по этому вопросу не получали.

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