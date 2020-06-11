Исламабад, , 04:23 — REGNUM Двое военнослужащих пакистанской армии погибли в результате взрыва в округе Северный Вазиристан в Пакистане, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в спецслужбах.

Сообщается, что пакистанские силовики были атакованы в деревне Тапи. По предварительным данным, автомобиль с военнослужащими подорвался на самодельном взрывном устройстве. В результате взрыва погибли два человека, еще четверо получили ранения. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. В настоящее время инцидент расследуется.