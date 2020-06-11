Тегеран, , 04:18 — REGNUM Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о готовности передать бортовые самописцы со сбитого в январе 2020 года украинского авиалайнера Boeing для расшифровки данных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, 10 июня представитель Ирана в переговорах с ИКАО заявил, что Тегеран готов направить черные ящики в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Париж при условии, что на это согласятся Украина, Канада и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Иране были арестованы шесть человек по делу о крушении украинского самолета Boeing, в результате которого погибли 176 человек. Отмечалось, что дело находится в специальном учреждении военного суда.

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