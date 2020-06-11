Лос-Анджелес, США, , 03:59 — REGNUM В Голливуде с 12 июня смогут возобновить работу, остановленную из-за пандемии нового коронавируса, ведущие киностудии США. Об этом директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сообщила 10 июня на пресс-конференции, которая транслировалась телекомпанией ABC.

По словам Феррер, в ранее опубликованное распоряжение вносятся изменения, которые «позволят возобновить работу дополнительным частным предприятиям». Решение об этих изменениях будет опубликовано 11 июня и вступит в силу 12 июня. Согласно этому решению, возобновить прерванную работу смогут зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, теле‑ и киносъемочные компании.

Феррер подчеркнула, что управляющие этими компаниями будут обязаны до открытия привести все служебные инструкции в соответствие правилам обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Лос-Анджелеса.

«Это единственный способ не допустить нового всплеска случаев заражения, госпитализаций и смертей от коронавируса», — сказала директор управления общественного здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено 11 802 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число почти достигло 2 млн. В округе Лос-Анджелес насчитывается более 64 тысяч случаев заражения и более 2,6 тысяч летальных исходов. Об этом 10 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

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