Пхеньян, , 03:36 — REGNUM Соединённым Штатам было бы полезно «держать рот на замке» и не вмешиваться в межкорейские отношения, заявил 11 июня генеральный директор по делам США МИД КНДР Квон Чон Гун. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«США стремятся остановить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса», — сказал северокорейский дипломат.

В министерстве добавили, что отношения двух стран являются внутренним вопросом и касаются корейского народа, поэтому никто не имеет права вмешиваться в них.

Ранее, напомним, Пхеньян объявил о прекращении контактов с Сеулом с 9 июня. Госдеп США раскритиковал это решение и призвал КНДР вернуться за стол переговоров.

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