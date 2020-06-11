Богота, , 03:07 — REGNUM В Колумбии в июле стартует пилотный проект по восстановлению в стране внутреннего авиасообщения. Об этом 10 июня президент Колумбии Иван Дуке объявил в ходе своего выступления в Боготе, транслировавшемся на странице его администрации в Facebook.

«Мы определим несколько пилотных маршрутов на июль, чтобы начать постепенное восстановление внутреннего авиасообщения», — сказал Дуке.

По данным университета Джонса Хопкинса на 10 июня, в Колумбии число инфицированных коронавирусом достигло 42 206 человек, умерли 1439 человек.

По сравнению с данными на 7 июня (38 027 инфицированных и 1205 умерших), прирост заражённых SARS-CoV-2 в стране за трое суток составил примерно 10 процентов.

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