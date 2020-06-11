Кишинёв, , 02:31 — REGNUM «Над правительством Молдавии во главе с Ионом Кику все сильнее сгущаются тучи, а общая ситуация в Молдавии стремительно скатывается к фатальному сценарию и погружению страны в глубокий внутриполитический кризис», — заявил, как передает ИА REGNUM, эксперт RTA Сергей Чебан.

Он отметил, что через месяц после отмены чрезвычайного положения в Молдавии борьба с коронавирусной инфекцией, судя по всему, пошла по самому плохому сценарию. «Система здравоохранения подает первые признаки бедствия, поскольку не справляется с растущей динамикой заболеваемости, а администрациям лечебных учреждений все сложнее скрывать тяжелое положение», — заявил эксперт.

На этом фоне продолжается процесс эрозии правящей коалиции и «постепенная расфасовка мигрирующих депутатов-демократов в различные парламентские и фракционные группы». «В результате этого на сегодняшний день коалиционное большинство, обладающее минимальным 51 голосом, стало как никогда шатким с точки зрения перспектив удержания власти», — отметил Чебан.

Окончательное падение парламентского большинства и возможно правительство может начаться уже на ближайшем заседании парламента на этой неделе. В молдавском экспертном сообществе циркулирует масса гипотез относительно возможных политических раскладов. Большинство наблюдателей сходятся в том, что дни нынешнего парламентского большинства сочтены.

«В то же время правительство Кику может продолжить функционировать, пусть и в подвешенном состоянии, вплоть до президентских выборов — если ситуативное оппозиционное большинство не определиться с общим видением в отношении кабинета министров», — подчеркнул эксперт.

В этих условиях не стоит исключать, что компромисс-таки будет найден и рвущемуся к очередной высокой должности лидеру Платформы DA Андрею Нэстасе будет дан шанс проявить себя в премьерском кресле. «Сосредоточенность Андрея Нэстасе на правительственных делах, по сути, расчищает Майе Санду путь к президентскому креслу, которая при таких обстоятельствах может стать тем самым единым кандидатом проевропейских политических сил», — подвел итог Чебан.

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