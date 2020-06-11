Вашингтон, , 02:21 — REGNUM В США не наблюдается роста зараженных новым коронавирусом из-за расовых протестов и уличных беспорядков в стране, заявил американский вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox Business.

«Я могу сказать, что сейчас мы не видим увеличения новых случаев заражения, спустя около двух недель после того, как начались протесты», — заявил он.

Пенс отметил, что большинство протестующих якобы носят медицинские маски и соблюдают социальную дистанцию, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Техасе зафиксировали пик госпитализаций пациентов с COVID-19. Рост числа заболевших связывают со вспышками инфекции в тюрьмах и на мясокомбинатах. По данным местных властей, в штате отмечен рост случаев заражения более, чем на 70%.

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