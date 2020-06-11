Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Запрет на демонстрацию флага конфедератов на своих соревнованиях и мероприятиях вводит Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) США. Об этом говорится в заявлении руководства ассоциации, опубликованном 10 июня на её странице в Twitter.

Как отмечается в тексте, «демонстрация флага конфедератов будет запрещена на всех мероприятиях и объектах NASCAR» поскольку мешает «поддерживать доброжелательную и инклюзивную обстановку» для всех зрителей и участников состязаний.

Напомним, флаг Конфедерации времён Гражданской войны в США используется в некоторых штатах и остаётся популярным среди части поклонников NASCAR. Многие американцы считают его символом расизма. Проблема с подобной символикой обострилась в США после смерти от рук белого полицейского чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, спровоцировавшей протесты и беспорядки по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет переименовывать военные базы вооруженных сил Соединенных Штатов, названные в честь военноначальников армии Конфедерации времен Гражданской войны (1861—1865).

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