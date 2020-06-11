Тегеран, , 07:36 — REGNUM Западные государства под предлогом санкций снизили и приостановили некоторые свои обязанности в рамках антинаркотических операций. Между тем Иран по-прежнему полон решимости бороться с незаконным оборотом наркотиков, сообщает иранское агентство IRNA 10 июня.

«Такая приостановка мер не может истощить волю Ирана к борьбе с контрабандой наркотиков», — заявил в эксклюзивном интервью агентству IRNA в Тегеране генеральный директор Управления международных отношений штаба по контролю над наркотиками Амир Аббас Лотфи.

«Под предлогом антииранских санкций США западные страны не выполнили некоторые из своих обязанностей, одной из которых была финансовая поддержка антинаркотических операций», — заявил Лотфи. Он добавил, что Иран при этом поставил на повестку дня эффективную кампанию по борьбе с сетями наркотрафика.

Говоря об успешных операциях Ирана по борьбе с наркотиками, чиновник отметил, что большинство должностных лиц Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) неоднократно называли Иран предшественником глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

«Более 70 процентов мировых нелегальных наркотиков ежегодно изымаются Ираном», — сказал Лотфи, имея в виду изъятие иранскими войсками 950 тонн различных видов наркотиков в прошлом году, что стало рекордом в борьбе с наркотиками в стране.

Чиновник отметил, что Иран потратил много денег на проведение операций против незаконной наркоторговли и потерял в вооруженной борьбе 3880 своих сотрудников Службы безопасности и военных, при этом 12 500 офицеров получили увечья.

По словам чиновника, хотя Иран потратил миллионы долларов на закрытие своих восточных границ и считается одним из главных партнеров УНП ООН, западные государства в наименьшей степени сотрудничают в обеспечении финансирования борьбы с наркоторговцами.