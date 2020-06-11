Тегеран, , 12:19 — REGNUM 9 июня посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби заявил, что широкое воздействие COVID-19 на иранский народ не внесло никаких изменений в жестокую политику правительства США, отметив, что Трамп надеялся, что Иран сдастся в течение нескольких месяцев, однако этого не произошло. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июня.

В беседе с журналистами бразильской ежедневной газеты O Estado об отношениях Тегерана и Бразилии посол заявил, что существует прочный фундамент, на котором строятся стабильные отношения между двумя странами.

«Бразилия и Иран имеют общие позиции на международной арене», — отметил Гариби. По его словам, Бразилия наряду с Турцией сыграла важную роль в проведении переговоров по использованию Ираном мирной атомной энергии.

«Когда в последние годы между двумя странами сложились хорошие торговые отношения, они поняли, что выгодная двусторонняя торговля в области сельскохозяйственной продукции может быть распространена и на другие сферы», — сказал он.

Высоко оценивая заявление министерства иностранных дел Бразилии о мученической кончине генерала Касема Сулеймани, посол отметил, что командующий силами Ирана Сулеймани является весьма важной фигурой в стране, ознаменовавшей борьбу с терроризмом.

«Народ Ирана, как и другие страны региона, очень обязан ему. Безопасность и стабильность, которыми мы сейчас наслаждаемся в Иране, — это результат его усилий и жертвы. Он принимал непосредственное участие в спасении Багдада от террористов», — сказал Гариби.