Приштина, , 00:35 — REGNUM Посол ФРГ в Приштине Христиан Хельдт 10 июня провел встречу с новым премьер-министром Косово Авдуллой Хоти.

После встречи посол опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter следующее заявление:

«Провел встречу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. Премьер-министр сообщил мне о планах своего правительства. Он подчеркнул, что ожидает, что Германия будет главным спонсором Косово, в том числе в вопросах диалога под руководством ЕС, установления верховенства права, разрешения кризиса COVID, борьбы с коррупцией. Правительство Косово должно иметь особую структуру для управления процессом евроинтеграции».

Напомним, новое правительство Косово упразднило созданное правительством Альбина Курти министерство европейской интеграции.