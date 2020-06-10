Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что он не видит в США признаков системного расизма. Об этом он заявил журналистам 10 июня.

«Я не верю в существование системного расизма», — сказал советник.

Тогда журналисты попытались подцепить Кудлоу с другой стороны. Его спросили, не считает ли он, что нарушил закон Хэтча, который запрещает правительственным служащим за исключением президента, вице-президента и ведущих представителей администрации, высказываться в пользу или против кандидатов в президенты, когда высказывался в поддержку Трампа.

Советник считает что нет.

«Вы идите по ложному следу», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США в последние недели прокатилась волна протестов на почве расизма после того, как Миннеаполисе после задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.