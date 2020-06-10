Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет переименовывать военные базы вооруженных сил Соединенных Штатов, названные в честь военночальников армии Конфедерации времен Гражданской войны (1861—1865). Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп отметил, что ему было предложено переименовать до 10 американских военных баз, расположенных преимущественно на юге США. Но президент решил этого не делать, так как эти базы уже давно вписали свое имя в историю вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Было предложено переименовать до 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и т.д. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы», — пишет Трамп.

Он также добавил на этих базах обучались герои американских вооруженных сил, которые помогли Соединенным Штатам выиграть две мировые войны.

«Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны», — отметил Трамп.

Американский лидер подчеркивает, что он даже не будет обсуждать вопрос о переименовании этих военных баз.

«Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!» — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США вспыхнула волна расовых протестов после того, как полицейские в Миннеаполисе убили афроамериканца Джорджа Флойда.